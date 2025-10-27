Sony не заинтересована в покупке Warner Bros. Discovery

Генеральный директор Sony Хироки Тотоки рассказал , что компания не планирует участвовать в гонке за покупкой Warner Bros. Discovery.

То же самое касается приобретения других американский студий, поскольку это вряд ли поможет корпорации увеличить прибыль.

Приоритет Sony — фокус на растущих рынках. Один из них, например, аниме-направление, которое, по мнению Тотоки, будет развиваться быстрыми темпами еще некоторое время.

Ранее стало известно, что больше всех в покупке WBD заинтересована Paramount Skydance. Однако Warner Bros. Discovery отклонила уже несколько предложений от нее. Также в торгах участвуют Netflix и другие крупные компании.

