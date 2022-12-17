Sony работает над сольником про суперзлодея Гипно-Хастлера — противника Человека-паука

The Hollywood Reporter пишет, что Sony запустила в разработку сольный фильм про Гипно-Хастлера — одного из противников Человека-паука. Главную роль в ленте исполнит актёр и музыкант Дональд Гловер, также известный как Childish Gambino.

Злодей является фронтменом музыкальной группы и обладает особым гипнозом, способным воздействовать на сознание масс. Гипно-Хастлер дебютировал в 1978 году в комиксе Peter Parker, the Spectacular Spider-Man, а создал его Билл Мантло, также написавший енота Ракету для Marvel.

Дональд Гловер не только сыграет главную роль, но и станет продюсером картины. Как пишет THR, Гловера привлекла музыкальная сторона персонажа, несмотря на то, что он регулярно появляется в списках худших суперзлодеев и не пользуется большой популярностью. Сценаристом выступит Майлз Мерфи, сын актёра Эдди Мерфи.