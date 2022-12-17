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    Новости

    Sony работает над сольником про суперзлодея Гипно-Хастлера — противника Человека-паука

    17 декабря 2022
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    17.12.2022
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    The Hollywood Reporter пишет, что Sony запустила в разработку сольный фильм про Гипно-Хастлера — одного из противников Человека-паука. Главную роль в ленте исполнит актёр и музыкант Дональд Гловер, также известный как Childish Gambino.

    Злодей является фронтменом музыкальной группы и обладает особым гипнозом, способным воздействовать на сознание масс. Гипно-Хастлер дебютировал в 1978 году в комиксе Peter Parker, the Spectacular Spider-Man, а создал его Билл Мантло, также написавший енота Ракету для Marvel.

    Дональд Гловер не только сыграет главную роль, но и станет продюсером картины. Как пишет THR, Гловера привлекла музыкальная сторона персонажа, несмотря на то, что он регулярно появляется в списках худших суперзлодеев и не пользуется большой популярностью. Сценаристом выступит Майлз Мерфи, сын актёра Эдди Мерфи.

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