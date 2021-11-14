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    Новости

    «Союзмультфильм» готовит первый в России полнометражный мультфильм на Unreal Engine

    14 ноября 2021
    14.11.2021
    864
    1 минута на чтение
    "Союзмультфильм" создаст первый в России полнометражный мультфильм на Unreal Engine
    Киностудия «Союзмультфильм» разрабатывает мультфильм «Формула воды», который станет первым российским полнометражным мультфильмом, созданным на движке Unreal Engine. Эта технология позволит сократить время работы вдвое.
    Об этом проекте сообщили на тренинге в «Артеке» для финалистов всероссийского конкурса «Большая перемена». Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева заявила:
    Это очень трудоемкий процесс, значительно более трудоемкий технологически, чем производство традиционной анимации, но если все получится, то он снимется в два раза быстрее, чем снялся бы фильм в традиционной анимационной технологии. То есть Unreal Engine с правильным подходом к нему увеличит производство анимации почти в два раза. Для нас это очень важно.
    Слащева добавила, что обычно процесс работы над полнометражным мультфильмом занимает четыре года, а технология Unreal Engine поможет ускорить этот процесс — создатели берут для себя амбицию справиться за два года.
    Сюжет мультфильма разворчивается на постапокалиптической планете, которая почти полностью покрыта соленым океаном. Наибольшей ценностью в этом мире обладает питьевая вода, которая приватизирована главным криминальным боссом. Бросить вызов этой несправедливости решается восемнадцатилетняя Дана.
    Премьера «Формулы воды» планируется на 2023 год.

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