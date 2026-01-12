Создатель Alice: Madness Returns анонсировал новый проект

Создатель American McGee’s Alice и Alice: Madness Return Американ Макги неожиданно анонсировал свою новую игру — Plushie Dreadfuls: THE GAME.
Что интересно, в 2023 году разработчик объявил об уходе из игровой индустрии — после неудачной попытки выпустить триквел Alice. Однако на фоне невероятной поддержки со стороны японских фанатов он решил вернуться.
Продолжение Alice Макги сделать все еще не может, поэтому новая игра будет... про плюшевые игрушки в Стране чудес, которые олицетворяют психические расстройства.
В ближайшие месяцы Американ будет заниматься проработкой истории и дизайнов. Также он связался с командой, которая поможет ему сделать демо игры.
