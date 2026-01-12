КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Новинки

Какие фильмы выйдут в 2026 году? Экранизации игр
Кто умер в 2025 году: писатели, режиссёры, творцы игр и музыки
Какие фильмы выйдут в 2026 году? Фэнтези и сказки
Лучшие мультфильмы 2025 года

Классика ужасов студии Universal
Терри Гиллиам и смысл его безумных фильмов
Создатель Alice: Madness Returns анонсировал новый проект

Дмитрий Кинский
12 января 13:33
228
1 минута на чтение
Создатель American McGee’s Alice и Alice: Madness Return Американ Макги неожиданно анонсировал свою новую игру — Plushie Dreadfuls: THE GAME.
Что интересно, в 2023 году разработчик объявил об уходе из игровой индустрии — после неудачной попытки выпустить триквел Alice. Однако на фоне невероятной поддержки со стороны японских фанатов он решил вернуться.
Продолжение Alice Макги сделать все еще не может, поэтому новая игра будет... про плюшевые игрушки в Стране чудес, которые олицетворяют психические расстройства.
В ближайшие месяцы Американ будет заниматься проработкой истории и дизайнов. Также он связался с командой, которая поможет ему сделать демо игры.

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

