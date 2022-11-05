Создатель «Клуба Винкс» снимет киноадаптацию мультсериала про фей

Создатель мультсериала «Клуб Винкс» Иджинио Страффи анонсировал несколько новых проектов про команду волшебниц после отмены сериала Netflix «Судьба: Сага клуба Винкс» (в оригинале — Fate: The Winx Saga).
Страффи сообщил в социальных сетях, что работает над несколькими новыми проектами во вселенной Винкс. Первым будет CG-перезагрузка анимационного сериала, а вторым — высокобюджетная полнометражная киноадаптация мультфильма. В центре сюжета — команда фей, которые учатся в школе для волшебниц «Алфея», где они должны овладеть своими магическими способностями.
Сериал Netflix «Судьба: Сага клуба Винкс» стартовал в январе 2021 года и был отменён после двух сезонов — скорее всего, из-за низких рейтингов.
Читайте также
Netflix отменил сериал по «Клубу Винкс» после второго сезона
Дмитрий Кинский | 01.11.2022
Причины не называются.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
-
Рекомендуем
Фауст, Дьявол и народные представления. Читаем отрывок из книги «История магии и суеверий»
Снусмумрик в Хогвартсе и другие фэнтези-картины Эвена Амундсена
Классика аниме: «Гуррен Лаганн». Безграничное мужское слияние!
Путеводитель по книгам Толкина: как ориентироваться в произведениях Профессора?
Сделано в России. Русские дореволюционные изобретения
-
Наши комиксы
Комикс: Как мы начали носить маски«Мы думали, что это ненадолго».
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.