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    Новости

    Создатель «Клуба Винкс» снимет киноадаптацию мультсериала про фей

    5 ноября 2022
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    05.11.2022
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    Создатель «Клуба Винкс» снимет киноадаптацию мультсериала

    Создатель мультсериала «Клуб Винкс» Иджинио Страффи анонсировал несколько новых проектов про команду волшебниц после отмены сериала Netflix «Судьба: Сага клуба Винкс» (в оригинале — Fate: The Winx Saga).

    Страффи сообщил в социальных сетях, что работает над несколькими новыми проектами во вселенной Винкс. Первым будет CG-перезагрузка анимационного сериала, а вторым — высокобюджетная полнометражная киноадаптация мультфильма. В центре сюжета — команда фей, которые учатся в школе для волшебниц «Алфея», где они должны овладеть своими магическими способностями.

    Сериал Netflix «Судьба: Сага клуба Винкс» стартовал в январе 2021 года и был отменён после двух сезонов — скорее всего, из-за низких рейтингов.

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    Причины не называются.

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