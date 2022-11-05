Создатель «Клуба Винкс» снимет киноадаптацию мультсериала про фей

Создатель мультсериала «Клуб Винкс» Иджинио Страффи анонсировал несколько новых проектов про команду волшебниц после отмены сериала Netflix «Судьба: Сага клуба Винкс» (в оригинале — Fate: The Winx Saga).

Страффи сообщил в социальных сетях, что работает над несколькими новыми проектами во вселенной Винкс. Первым будет CG-перезагрузка анимационного сериала, а вторым — высокобюджетная полнометражная киноадаптация мультфильма. В центре сюжета — команда фей, которые учатся в школе для волшебниц «Алфея», где они должны овладеть своими магическими способностями.

Сериал Netflix «Судьба: Сага клуба Винкс» стартовал в январе 2021 года и был отменён после двух сезонов — скорее всего, из-за низких рейтингов.