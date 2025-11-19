КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Не в своей тарелке: 7 фильмов и сериалов о переносе сознания в другое тело
«Один дома»: фантастические теории о любимом фильме детства
«Бегущий человек»: как создавалась первая экранизация с Арнольдом Шварценеггером
«Человек-бензопила. Фильм: История Резе»: каким получилось полнометражное продолжение бесцеремонного аниме-сериала

Марку Хэмиллу 70 лет! Знаете, кого он играл кроме Люка?
Киану Ривз: нестареющий, избранный, потрясающий
Создатель «Моей геройской академии» очень тесно работает с авторами киноадаптации от Netflix

Дмитрий Кинский
19 ноября 15:35
45
1 минута на чтение
Из нового выпуска Production Weekly стало известно, что съемки лайв-экшена «Моей геройской академии» от Netflix начнутся осенью 2026 года.
Режиссером выступит Синсукэ Сато, снявший «Алису в Пограничье», а сценаристом — Джейсон Фукс («Чудо-женщина»).
В то же время автор «Моей геройской академии» Кохэй Хорикоси активно вовлечен в производственный процесс.
Нет ни одной сцены или зарисовки, где бы он не сделал пометок.
Скорее всего, фильм выйдет в 2027 году.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

