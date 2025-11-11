Создатели «Американского вандала» снимут сериал про Джимми Олсена из «Супермена»





Главную роль вновь исполнит Скайлер Гизондо, уже появившийся в фильме Ганна. Но вместо очередной истории о героях в плащах зрителей ждёт журналистский триллер: сотрудники The Daily Planet будут расследовать преступления суперзлодеев, погружаясь в самые тёмные уголки Метрополиса.







Супермена и Лоис Лейн в шоу не будет, а одним из антагонистов станет Горилла Гродд, телепатическая обезьяна-тиран .





Продюсерами выступят Джеймс Ганн и Питер Сафран, а постановкой займутся Дэн Перральт и Тони Ясенда, создатели мокьюментари-комедии «Американский вандал». Так что можно ожидать смесь детектива, сатиры и супергеройского абсурда в лучших традициях Ганна.







Пока без даты выхода.

Джеймс Ганн продолжает строить свою киновселенную DC кирпичик за кирпичиком. Теперь стало известно о разработке спин-оффа «Супермен» про Джимми Олсена, репортёра The Daily Planet.