«Франкенштейн» Дель Торо — это Христос мира техноготики. Вот каким получился фильм
Создатели «Американского вандала» снимут сериал про Джимми Олсена из «Супермена»

Андрей Квасков
11 ноября 12:56
110
1 минута на чтение
Джеймс Ганн продолжает строить свою киновселенную DC кирпичик за кирпичиком. Теперь стало известно о разработке спин-оффа «Супермен» про Джимми Олсена, репортёра The Daily Planet.

Главную роль вновь исполнит Скайлер Гизондо, уже появившийся в фильме Ганна. Но вместо очередной истории о героях в плащах зрителей ждёт журналистский триллер: сотрудники The Daily Planet будут расследовать преступления суперзлодеев, погружаясь в самые тёмные уголки Метрополиса.

Супермена и Лоис Лейн в шоу не будет, а одним из антагонистов станет Горилла Гродд, телепатическая обезьяна-тиран.

Продюсерами выступят Джеймс Ганн и Питер Сафран, а постановкой займутся Дэн Перральт и Тони Ясенда, создатели мокьюментари-комедии «Американский вандал». Так что можно ожидать смесь детектива, сатиры и супергеройского абсурда в лучших традициях Ганна.

Пока без даты выхода.

Андрей Квасков
