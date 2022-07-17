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    Новости

    Создатели игры Stray запустили благотворительную акцию для помощи кошачим приютам

    17 июля 2022
    17.07.2022
    306
    0 минут на чтение
    Авторы Stray устроили благотворительную акцию совместно с приютами для кошек

    Издатель игры Stray про бродячего кота запустил благотворительную акцию совместно с фондами Cats Protection и Nebraska Humane Cats. Её задача — помочь приютам. Annapurna Interactive разыграют нескольких копий Stray для ПК, PS4 и PS5 среди игроков.

    Для участия в акции нужно пожертвовать одному из приютов для кошек пять долларов. Результаты розыгрыша подведут 19 июля, в день выхода игры, но благотворительная инициатива уже привлекла большое внимание в соцсетях.

    Это уже вторая необычная акция, которую устроили авторы адвенчуры про одинокого кота в футуристичном городе. Ранее они заявили, что выпустят шлейку для кошек и рюкзак-переноску в киберпанк-стиле игры.

    В Stray игрок управляет котом, которому предстоит разгадать древнюю тайну и найти дорогу домой из заброшенного города, в котором остались одни лишь роботы.

    Игра выйдет 19 июля на ПК, PS4 и PS5.

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