Создатели игры Stray запустили благотворительную акцию для помощи кошачим приютам

Издатель игры Stray про бродячего кота запустил благотворительную акцию совместно с фондами Cats Protection и Nebraska Humane Cats. Её задача — помочь приютам. Annapurna Interactive разыграют нескольких копий Stray для ПК, PS4 и PS5 среди игроков.

Для участия в акции нужно пожертвовать одному из приютов для кошек пять долларов. Результаты розыгрыша подведут 19 июля, в день выхода игры, но благотворительная инициатива уже привлекла большое внимание в соцсетях.

Это уже вторая необычная акция, которую устроили авторы адвенчуры про одинокого кота в футуристичном городе. Ранее они заявили, что выпустят шлейку для кошек и рюкзак-переноску в киберпанк-стиле игры.

В Stray игрок управляет котом, которому предстоит разгадать древнюю тайну и найти дорогу домой из заброшенного города, в котором остались одни лишь роботы.

Игра выйдет 19 июля на ПК, PS4 и PS5.