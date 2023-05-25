Space Marine 2, Rogue Trader и новая стратегия — что показали на Warhammer Skulls 2023

Прошла трансляция Warhammer Skulls 2023, в рамках которой показали трейлеры грядущих игровых проектов во вселенной Warhammer 40,000 и Warhammer Fantasy.

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Saber Interactive представила новый (всего минутный, но крайне зрелищный) трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Увы, игра пока так и не обзавелась датой релиза.

Warhammer 40,000: Rogue Trader

Owlcat Games, в свою очередь, поделилась свежим трейлером своей классической изометрической RPG во вселенной Warhammer 40,000 с подзаголовком Rogue Trader.

Бета для предзаказавших игру стартует 1 июня.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

Frontier, известная по Elite Dangerous и Planet Zoo, анонсировала сюжетную стратегию в реальном времени Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin.

Подробностями о проекте поделятся в июне. Релиз состоится на ПК и консолях.

Total War: Warhammer III

Разработчики Total War: Warhammer III поделились планом поддержки на ближайшие 12 месяцев.

Warhammer: Vermintide 2

Fatshark продолжает поддерживать экшен Vermintide. На этот раз игра получит карту «Карак Азгараз» в качестве бесплатного обновления.