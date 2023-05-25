Space Marine 2, Rogue Trader и новая стратегия — что показали на Warhammer Skulls 2023

Прошла трансляция Warhammer Skulls 2023, в рамках которой показали трейлеры грядущих игровых проектов во вселенной Warhammer 40,000 и Warhammer Fantasy.
Warhammer 40,000: Space Marine 2
Saber Interactive представила новый (всего минутный, но крайне зрелищный) трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2.
Увы, игра пока так и не обзавелась датой релиза.
Warhammer 40,000: Rogue Trader
Owlcat Games, в свою очередь, поделилась свежим трейлером своей классической изометрической RPG во вселенной Warhammer 40,000 с подзаголовком Rogue Trader.
Бета для предзаказавших игру стартует 1 июня.
Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin
Frontier, известная по Elite Dangerous и Planet Zoo, анонсировала сюжетную стратегию в реальном времени Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin.
Подробностями о проекте поделятся в июне. Релиз состоится на ПК и консолях.
Total War: Warhammer III
Разработчики Total War: Warhammer III поделились планом поддержки на ближайшие 12 месяцев.
Warhammer: Vermintide 2
Fatshark продолжает поддерживать экшен Vermintide. На этот раз игра получит карту «Карак Азгараз» в качестве бесплатного обновления.
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Александр Ремизов
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