Стартовал конкурс НФ-рассказов памяти Станислава Лема

Историк фантастики, журналист, автор МФ и соучредитель премии «Новые горизонты» Сергей Шикарев при участии посольства Республики Польша в РФ объявляют конкурс научно-фантастических рассказов, приуроченный к 100-летию со дня рождения Станислава Лема.

Мы живем в дивную эпоху, когда новейшие научные открытия и технологические достижения радикально преобразили повседневную жизнь человека. Мобильная связь, позволяющая услышать и увидеть друг друга собеседникам, которых разделяют тысячи километров. Социальные сети, объединяющие миллиарды людей. Полет беспилотного вертолета на Марсе и проект создания лунной станции.

Реалии современной жизни еще в начале прошлого века назад казались лишь дерзкими сновидческими грезами фантастов. Однако эти мечтания воплотились в жизнь.

Каким будет мир через сто лет? Чего достигнет человечество и с какими новыми вызовами столкнется?

Мы предлагаем участникам конкурса примерить на себя одежды футуролога и написать научно-фантастический рассказ, действие которого происходит в будущем. Однако, не стоит превращать повествование в сухой, технический очерк. Как и в творчестве Станислава Лема, образы будущего должны быть лишь частью хорошей фантастической прозы, наряду с интересными персонажами и увлекательным сюжетом, провокационными идеями и размышлениями о «вечных вопросах» для человека и человечества.

Итак, 2121 год…