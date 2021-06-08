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    Новости

    Стартовал конкурс НФ-рассказов памяти Станислава Лема

    8 июня 2021
    08.06.2021
    655
    2 минуты на чтение
    Стартовал конкурс НФ-рассказов памяти Станислава Лема

    Историк фантастики, журналист, автор МФ и соучредитель премии «Новые горизонты» Сергей Шикарев при участии посольства Республики Польша в РФ объявляют конкурс научно-фантастических рассказов, приуроченный к 100-летию со дня рождения Станислава Лема.

    Тема

    Мы живем в дивную эпоху, когда новейшие научные открытия и технологические достижения радикально преобразили повседневную жизнь человека. Мобильная связь, позволяющая услышать и увидеть друг друга собеседникам, которых разделяют тысячи километров. Социальные сети, объединяющие миллиарды людей. Полет беспилотного вертолета на Марсе и проект создания лунной станции.

    Реалии современной жизни еще в начале прошлого века назад казались лишь дерзкими сновидческими грезами фантастов. Однако эти мечтания воплотились в жизнь.

    Каким будет мир через сто лет? Чего достигнет человечество и с какими новыми вызовами столкнется?

    Мы предлагаем участникам конкурса примерить на себя одежды футуролога и написать научно-фантастический рассказ, действие которого происходит в будущем. Однако, не стоит превращать повествование в сухой, технический очерк. Как и в творчестве Станислава Лема, образы будущего должны быть лишь частью хорошей фантастической прозы, наряду с интересными персонажами и увлекательным сюжетом, провокационными идеями и размышлениями о «вечных вопросах» для человека и человечества.

    Итак, 2121 год…

    Состав жюри

    • Дмитрий Бак — директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля,
    • Василий Владимирский — критик, литературный обозреватель,
    • Евгений Кузнецов — венчурный инвестор, футуролог, Singularity University Ambassador,
    • Андрей Лисицкий — директор Библиотеки имени Ф.М. Достоевского,
    • Сергей Попов — астрофизик, профессор РАН,
    • Константин Фрумкин — футуролог, главный редактор журнала «Инвест-Форсайт».

    Председатель жюри — Галина Юзефович, литературный критик.

    Призы и сроки

    Призовой фонд конкурса — 70 000 рублей, которые будут распределены между победителями: 1-е место — 40 000 рублей, 2-е место — 20 000 рублей, 3-е место — 10 000 рублей.

    Работы принимают до 1 сентября (включительно). В октябре жюри сформирует шорт-лист, а потом объявит победителей.

    Условия

    • В конкурсе рассматриваются рассказы, написанные только в жанре научной фантастики и соответствующие предложенной теме. Фэнтези, мистика, хоррор и прочие жанры — не рассматриваются.
    • Объем рассказа не должен превышать 30 000 знаков (по статистике Word).
    • На конкурс принимаются исключительно не опубликованные ранее, в том числе в сети Интернет, рассказы.
    • В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации не моложе 20 лет.
    • Один автор — один рассказ.
    • Участники соглашаются на публикацию своих произведений на официальной странице конкурса.
    • Рассказы без указания настоящего имени автора не допускаются до конкурса. В случае подачи автором нескольких рассказов под псевдонимами его произведения снимаются с конкурса.

    Работы отправлять на почту StanislawLem100@gmail.com

    Как оформлять рассказы

    • файл формата .doc или docx,
    • название файла должно содержать фамилию автора и название рассказа,
    • внутри файла следует указать имя и фамилию автора, название рассказа и контактный электронный адрес;
    • шрифт Times New Roman, кегль (размер шрифта) основного текста — 14;
    • выравнивание текста — по ширине.

    Заголовок письма должен содержать имя (псевдоним) автора и название рассказа. Например, Иван Безымянный — Лучший рассказ

    В сопроводительном тексте (строго в теле письма) необходимо указать следующую информацию:

    • Контактные данные (адрес электронной почты, номер телефона, страницы в социальных сетях);
    • Краткая справка об авторе (ФИО полностью, возраст, профессия).

    Остальные подробности — на сайте посольства Польши.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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