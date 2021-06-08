Стартовал конкурс НФ-рассказов памяти Станислава Лема

Историк фантастики, журналист, автор МФ и соучредитель премии «Новые горизонты» Сергей Шикарев при участии посольства Республики Польша в РФ объявляют конкурс научно-фантастических рассказов, приуроченный к 100-летию со дня рождения Станислава Лема.
Тема
Мы живем в дивную эпоху, когда новейшие научные открытия и технологические достижения радикально преобразили повседневную жизнь человека. Мобильная связь, позволяющая услышать и увидеть друг друга собеседникам, которых разделяют тысячи километров. Социальные сети, объединяющие миллиарды людей. Полет беспилотного вертолета на Марсе и проект создания лунной станции.
Реалии современной жизни еще в начале прошлого века назад казались лишь дерзкими сновидческими грезами фантастов. Однако эти мечтания воплотились в жизнь.
Каким будет мир через сто лет? Чего достигнет человечество и с какими новыми вызовами столкнется?
Мы предлагаем участникам конкурса примерить на себя одежды футуролога и написать научно-фантастический рассказ, действие которого происходит в будущем. Однако, не стоит превращать повествование в сухой, технический очерк. Как и в творчестве Станислава Лема, образы будущего должны быть лишь частью хорошей фантастической прозы, наряду с интересными персонажами и увлекательным сюжетом, провокационными идеями и размышлениями о «вечных вопросах» для человека и человечества.
Итак, 2121 год…
Состав жюри
- Дмитрий Бак — директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля,
- Василий Владимирский — критик, литературный обозреватель,
- Евгений Кузнецов — венчурный инвестор, футуролог, Singularity University Ambassador,
- Андрей Лисицкий — директор Библиотеки имени Ф.М. Достоевского,
- Сергей Попов — астрофизик, профессор РАН,
- Константин Фрумкин — футуролог, главный редактор журнала «Инвест-Форсайт».
Председатель жюри — Галина Юзефович, литературный критик.
Призы и сроки
Призовой фонд конкурса — 70 000 рублей, которые будут распределены между победителями: 1-е место — 40 000 рублей, 2-е место — 20 000 рублей, 3-е место — 10 000 рублей.
Работы принимают до 1 сентября (включительно). В октябре жюри сформирует шорт-лист, а потом объявит победителей.
Условия
- В конкурсе рассматриваются рассказы, написанные только в жанре научной фантастики и соответствующие предложенной теме. Фэнтези, мистика, хоррор и прочие жанры — не рассматриваются.
- Объем рассказа не должен превышать 30 000 знаков (по статистике Word).
- На конкурс принимаются исключительно не опубликованные ранее, в том числе в сети Интернет, рассказы.
- В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации не моложе 20 лет.
- Один автор — один рассказ.
- Участники соглашаются на публикацию своих произведений на официальной странице конкурса.
- Рассказы без указания настоящего имени автора не допускаются до конкурса. В случае подачи автором нескольких рассказов под псевдонимами его произведения снимаются с конкурса.
Работы отправлять на почту StanislawLem100@gmail.com
Как оформлять рассказы
- файл формата .doc или docx,
- название файла должно содержать фамилию автора и название рассказа,
- внутри файла следует указать имя и фамилию автора, название рассказа и контактный электронный адрес;
- шрифт Times New Roman, кегль (размер шрифта) основного текста — 14;
- выравнивание текста — по ширине.
Заголовок письма должен содержать имя (псевдоним) автора и название рассказа. Например, Иван Безымянный — Лучший рассказ
В сопроводительном тексте (строго в теле письма) необходимо указать следующую информацию:
- Контактные данные (адрес электронной почты, номер телефона, страницы в социальных сетях);
- Краткая справка об авторе (ФИО полностью, возраст, профессия).
Остальные подробности — на сайте посольства Польши.
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