«Стартрек 4» не выйдет в 2023 году

Paramount Pictures пришлось отложить производство и выпуск четвертого «Стартрека» из-за вынужденной смены режиссера.

Изначально за постановку отвечал Мэтт Шекман («ВандаВижн»), но в августе он покинул проект из-за конфликта расписаний. Теперь он отвечает за «Фантастическую четверку».

Тогда студия в срочном порядке искала ему замену, но, судя по всему, нового режиссера до сих пор не нашли.

«Стартрек 4» должен был выйти 22 декабря 2023 года.