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    Новости

    «Стартрек 4» не выйдет в 2023 году

    28 сентября 2022
    28.09.2022
    1724
    0 минут на чтение
    «Стартрек 4» не выйдет в 2023 году

    Paramount Pictures пришлось отложить производство и выпуск четвертого «Стартрека» из-за вынужденной смены режиссера.

    Изначально за постановку отвечал Мэтт Шекман («ВандаВижн»), но в августе он покинул проект из-за конфликта расписаний. Теперь он отвечает за «Фантастическую четверку».

    Тогда студия в срочном порядке искала ему замену, но, судя по всему, нового режиссера до сих пор не нашли.

    «Стартрек 4» должен был выйти 22 декабря 2023 года.

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