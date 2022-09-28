«Стартрек 4» не выйдет в 2023 году

Paramount Pictures пришлось отложить производство и выпуск четвертого «Стартрека» из-за вынужденной смены режиссера.
Изначально за постановку отвечал Мэтт Шекман («ВандаВижн»), но в августе он покинул проект из-за конфликта расписаний. Теперь он отвечает за «Фантастическую четверку».
Тогда студия в срочном порядке искала ему замену, но, судя по всему, нового режиссера до сих пор не нашли.
«Стартрек 4» должен был выйти 22 декабря 2023 года.
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