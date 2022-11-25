«Странный мир» раскритиковали зрители, а его сборы оставляют желать лучшего

23 ноября состоялась премьера «Странного мира», которую омрачили отрицательные отзывы от зрителей и крайне низкий сборы в прокате.

Но давайте обо всем по порядку.

В центре сюжета парень Серчер Клейд из легендарной династии исследователей. Правда, тому не хватает храбрости остальных членов семьи. Но ему все равно приходится отправиться с ними в неизведанные фантастические земли.

Режиссером выступил Дон Холл, наиболее известный по «Городу героев» и «Райе и последнему дракону».

Что говорят о мультфильме?

«Странный мир» получил худшую зрительскую оценку на сайте CinemaScore на фоне остальных анимационных проектов Disney. Картине поставили оценку B. Ни один из 60 прошлых мультфильмов студии ранее не получал оценку ниже A-.

На Metacritic ленту тоже встретили прохладно. Ее средняя оценка от критиков составляет 65 баллов из 100 возможных, а от зрителей — 4,1 из 10 возможных.

В СМИ мнение о картине сильно разнится — одни от нее в восторге, а другие говорят, что в ней нет ничего примечательного.

А вот обычным зрителям в большинстве своем «Странный мир» не понравился. Более того, некоторые пользователи призывают «топить» его. Приводим ниже несколько ярких цитат.

jessekharrison — 1/10

Это пропагандистский мультфильм для детей. А еще он скучный и предсказуемый. Пустая трата времени и денег.

BillCooper2049 — 0/10

Возможно, это худший мультфильм, который я когда-либо видел. Disney в самом деле скатывается в последние годы.

sleepygene — 4/10

Мне кажется, мультфильм действительно скучный. Им нужно было просто выпустить его в Disney+. Персонажи неинтересные и необаятельные. История плоская и предсказуемая Дизайн мира и существ унылые.

Если мультфильм и хвалят, то лишь за актерскую игру, в частности Алана Тьюдика, и репрезентацию ЛГБТ.

Сколько он собрал?

«Странный мир» в день премьеры собрал в домашнем прокате разочаровывающие 4,2 миллиона долларов. При этом его бюджет составляет примерно 180 миллионов долларов.

Аналитики предрекают, что до понедельника (за 5 дней с момента выхода) картине заработает меньше 24 миллионов долларов.

Для сравнения, «Энканто» в 2021 году в День благодарения собрал 40,3 миллиона долларов, что считалось слабым результатом для семейного мультфильма.

Почему так вышло?

Одна из главных проблем «Странного мира» заключается в том, что Disney почти не рекламировала мультфильм.

В McDonald’s нет игрушек с героями картины. На YouTube мало трейлеров и сопутствующих материалов. И эмбарго на рецензии упало всего за пару дней до премьеры, не вызвав при этом разговоров

По мнению журналистов, Disney могла оставить мультфильм без особой рекламной поддержки из-за опасения критики со стороны правых, которым не понравился один из центральных персонажей — квир-подросток, чьи родители межрасовая пара.

Другой причиной в СМИ называют то, что «Странный мир» — самая скучная и шаблонная анимационная картина Disney за последние годы.

Также на сборы могло повлиять то, что в некоторых странах отказались прокатывать мультфильм из-за пропаганды ЛГБТ