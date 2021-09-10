«Студия 101» открыла предзаказ НРИ «Вампиры: Маскарад» пятой редакции

Издательство «Студия 101» открыла предзаказ русскоязычной книги правил «Вампиры: Маскарад. Пятая редакция».

Это не «Классические правила», а обновлённая система и обновлённый сеттинг. Место действия — уже не 1990-е, а наши дни.

В5 — это возвращение изначального видения «Вампиров» сквозь призму реалий двадцать первого века. Конечно, правила игры претерпели ряд существенных изменений, но новое, пятое издание с большим почтением относится к глубокой и проработанной истории, изложенной в оригинале, подхватывает основную сюжетную линию серии именно там, где она остановилась, переносит время действия в наши дни и рассказывает, что случилось с миром Сородичей за этот срок. Книга включает в себя все исправления и разъяснения, собранные из предыдущих тиражей, дополнительных материалов и прямых ответов авторов.

В рамках предзаказа доступны книга правил (есть вариант коллекционного издания), ширма и инструментарий ведущего, тематические игральные кости, комплект бланков и кулоны кланов. Материалы по игре планируют доставить к февралю 2022-го, а кулоны разошлют в этом октябре.

Предзаказ продлится до конца сентября.