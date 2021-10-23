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    «Суперворы» — трейлер аниме-адаптации комикса Марка Миллара от авторов «Моей геройской академии»

    23 октября 2021
    23.10.2021
    1104
    0 минут на чтение
    Трейлер аниме «Суперворы» по вселенной «Наследия Юпитера» от создателей «Моей геройской академии»

    Netflix опубликовал трейлер аниме-адаптации комикса Марка Миллара «Суперворы». После закрытия «Наследия Юпитера» Netflix решил экранизировать комиксы Миллара в формате аниме, что стало основой для сотрудничества со студией Bones.

    BONES известна по аниме «Моя геройская академия». Для адаптации Миллара она наняла режиссера Хори Мотонобу, дизайнера персонажей Митану Такафуми («Кэрол и Тьюздей») и сценариста Сато Дая («Ковбой Бибоп», «Призрак в доспехах: Синдром одиночки»).

    Аниме расскажет о группе преступников, которые решают начать новую жизнь после выхода из тюрьмы, но они вынуждены пойти на своё последнее дело, чтобы спасти товарища от неприятностей. Для этого они идут на ограбление Ублюдка, одного из самых опасных суперзлодеев в мире. Это преступление они планируют совершить подальше от США — в Испании, где обосновался Ублюдок, и где нет супергероев, которые могли бы их остановить.

    Сюжет «Суперворов» разворачивается в одной вселенной с сериалом «Наследие Юпитера», который недавно был закрыт. Также Netflix запустил в разработку лайв-экшн аниме.

    «Суперворы» выйдут на Netflix 25 ноября.

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