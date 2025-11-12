КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

«Человек-бензопила. Фильм: История Резе»: каким получилось полнометражное продолжение бесцеремонного аниме-сериала
«Франкенштейн» Дель Торо — это Христос мира техноготики. Вот каким получился фильм
«Хищник: Планета смерти»: как этот анти-«Аватар» уловил главную тему франшизы
«Звёздный десант»: как была создана антифашистская антиэкранизация

«Алиса в Стране чудес» и её адаптации: всё страньше и страньше!
Фантастические фильмы, которые у нас любят больше, чем на родине
«Тайный город»: первый трейлер отечественного фэнтези-сериала

Кот-император
12 ноября 18:25
331
1 минута на чтение
Кинокомпания Mediaslovo поделилась первым трейлером сериала «Тайный город», экранизации книг Вадима Панова в жанре городского фэнтези. Это история о тайной стороне Москвы, которую контролируют магические великие дома — Навь, Чудь и Ведь. Программист Артём, роль которого сыграл Милош Бикович, случайно впутывается в их противостояние, завладев ценным артефактом.
Мир Фантастики
YouTube
У «Тайного города» уже была экранизация — телесериал 2014 года, состоявший из трёх сезонов и выходивший на канале «РЕН ТВ». Новый сериал выйдет в 2026 году на ТНТ.

«Мир Фантастики» запускает мобильное приложение!
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
