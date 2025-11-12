«Тайный город»: первый трейлер отечественного фэнтези-сериала

Кинокомпания Mediaslovo поделилась первым трейлером сериала «Тайный город», экранизации книг Вадима Панова в жанре городского фэнтези. Это история о тайной стороне Москвы, которую контролируют магические великие дома — Навь, Чудь и Ведь. Программист Артём, роль которого сыграл Милош Бикович, случайно впутывается в их противостояние, завладев ценным артефактом.
У «Тайного города» уже была экранизация — телесериал 2014 года, состоявший из трёх сезонов и выходивший на канале «РЕН ТВ». Новый сериал выйдет в 2026 году на ТНТ.
