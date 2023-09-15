    3
    Новости

    «Там-тибидам-тибидам-пам-пам» — первый тизер мультсериала «Три Богатыря»

    15 сентября 2023
    Фото аватара
    15.09.2023
    114
    0 минут на чтение
    «Там-тибидам-тибидам-пам-пам» — первый тизер мультсериала «Три Богатыря»

    «Кинопоиск» выпустил первый тизер-трейлер анимационного сериала «Три Богатыря».

    Пока непонятно, что он из себя будет представлять. Но, судя по всему, в рамках шоу все-таки расскажут новые истории.

    Дата выхода не уточняется. Но, говорят, сериал выйдет «скоро».

    Напомним, 28 декабря выйдет новая полнометражка во франшизе — «Три богатыря и Пуп Земли».

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Есть миллион рублей в кампании «Комиксы Александра Ремизова». Спасибо вам!
    0
    3964
    Есть миллион рублей в кампании «Комиксы Александра Ремизова». Спасибо вам!

    Не пропустите интервью с художником, которое мы брали несколько лет назад для «нулевого» спецвыпуска.

    Книги — круто. Говорим про книги о видеоиграх в 96-м выпуске подкаста (гость: Михаил Бочаров)
    0
    13782
    Книги — круто. Говорим про книги о видеоиграх в 96-м выпуске подкаста (гость: Михаил Бочаров)

    Внутри: список упомянутых книг.

    Для кого ещё рисовал Александр Ремизов? «Лучшие компьютерные игры»
    0
    67337
    Для кого ещё рисовал Александр Ремизов? «Лучшие компьютерные игры»

    Предлагаем вашему вниманию различные работы Саши, сделанные в 2009–2012 гг для ЛКИ.

    От «Опиумной войны» до сатирического триллера: творческий путь Ребекки Куанг 3
    0
    61332
    От «Опиумной войны» до сатирического триллера: творческий путь Ребекки Куанг

    Как Куанг включает в фэнтези историю своего народа, своей семьи и самой себя.

    Комикс: Особенности национальной экранизации 1
    0
    72964
    Комикс: Особенности национальной экранизации

    Как «Дисней» убьёт детство 2000-х.

    «Ван Пис» от Netflix: детали и пасхалки в сериале 64
    0
    109127
    One Piece от Netflix: детали и пасхалки в сериале

    Бездна отсылок к ещё не появлявшимся персонажам и местам и будущим приключениям Луффи

    Комикс: Служить и защищать 1
    0
    150352
    Комикс: Служить и защищать

    Что может быть интереснее работы полицейского будущего?

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2023
    0
    177165
    Кристофер Руоккио «Царства смерти». Дипломатическая миссия ради спасения галактики

    Космическая опера про героического антигероя.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить