«Там-тибидам-тибидам-пам-пам» — первый тизер мультсериала «Три Богатыря»

«Кинопоиск» выпустил первый тизер-трейлер анимационного сериала «Три Богатыря».
Пока непонятно, что он из себя будет представлять. Но, судя по всему, в рамках шоу все-таки расскажут новые истории.
Дата выхода не уточняется. Но, говорят, сериал выйдет «скоро».
Напомним, 28 декабря выйдет новая полнометражка во франшизе — «Три богатыря и Пуп Земли».
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