«Там-тибидам-тибидам-пам-пам» — первый тизер мультсериала «Три Богатыря»

«Кинопоиск» выпустил первый тизер-трейлер анимационного сериала «Три Богатыря».

Пока непонятно, что он из себя будет представлять. Но, судя по всему, в рамках шоу все-таки расскажут новые истории.

Дата выхода не уточняется. Но, говорят, сериал выйдет «скоро».

Напомним, 28 декабря выйдет новая полнометражка во франшизе — «Три богатыря и Пуп Земли».