Теперь официально: «Гарри Поттер» получит сериал с новыми актерами

Warner Bros. Discovery объявила, что в производство запущен сериал по мотивам серии книг «Гарри Поттер», о чем ранее сообщали СМИ.

Шоу получит совершенно новый актерский состав. А автор романов Джоан Роулинг выступит исполнительным продюсером.

Дэвид Хейман, приложивший руку к оригинальным фильмам, сейчас ведет переговоры, чтобы принять участие в создании шоу.

Также, по словам главы Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава, фанатов ждет путешествие длиной в десять лет.