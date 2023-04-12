Теперь официально: «Гарри Поттер» получит сериал с новыми актерами

Warner Bros. Discovery объявила, что в производство запущен сериал по мотивам серии книг «Гарри Поттер», о чем ранее сообщали СМИ.
Шоу получит совершенно новый актерский состав. А автор романов Джоан Роулинг выступит исполнительным продюсером.
Дэвид Хейман, приложивший руку к оригинальным фильмам, сейчас ведет переговоры, чтобы принять участие в создании шоу.
Также, по словам главы Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава, фанатов ждет путешествие длиной в десять лет.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.