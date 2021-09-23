«Тетрадь смерти 2» всё ещё в разработке. Продюсер говорит, что команда «прислушается к фанатам»

В интервью порталу Screenrant продюсер и актёр Маси Ока (он занимался аниме-антологией Star Wars: Visions) рассказал, как там дела у «Тетради смерти», американской адаптации знаменитой манги и аниме. Экранизация вышла в 2017-м на Netflix. Несмотря на то, что критики и зрители её приняли прохладно, компания планировала выпустить продолжение, потому что фильм заинтересовал какую-то часть аудитории. Грег Руссо даже написал сценарий в 2018-м. Правда, официального анонса так и не было.

И вот что говорит Маси Ока по поводу сиквела:

Всё, что я могу сказать — он в работе. В любом случае, ещё ничего не решено. Я могу сказать, что мы прислушиваемся к фанатам и надеемся, что они будут счастливы тому направлению, которое мы выбрали.

В 2019-м по «Тетради смерти» вышел спецвыпуск манги New Death Note 1-Shot Manga.

Аниме стало часто мелькать в новостях в конце 2020-го и начале 2021-го — после того, как прокуратура захотела запретить ссылки на сериал на некоторых ресурсах.