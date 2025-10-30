КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Nietflix и Хиль экранизируют антиутопию Филипа Дика. Теперь в Латинской Америке!

Кот-император
30 октября 09:51
1798
2 минуты на чтение
Сервис Netflix анонсировал антиутопический сериал «Будущее — наше» (The Future is Ours), основанный на книге Филипа К. Дика «Мир, который создал Джонс» (1956).
Необычно то, что экранизация будет снята на испанском, потому что задумавшие её создатели — из Испании и латинской Америки. Шоураннером станет испанец Матео Хиль (сценарист фильма «Ванильное небо»), а помогут ему бразильцы Висенте Аморин («Сенна») и Даниэль Резенде (монтажёр «Города бога» и «Древа жизни») и аргентинец Хесус Брасерас («Двенадцатый игрок»). Студия K&S Films недавно создала сериал «Этернавт», а Electric Shepherd Productions — «Человека в высоком замке» по тому же Дику.
По сюжету книги в будущем после ядерной войны экология Земли пришла в упадок. Появились мутанты, один из которых, Флойд Джонс, обладал суперспособностью предсказывать будущее. Он стал мессией и лидером революции. Другой главный герой, детектив Кассик, расследует его дело.
В сериале события перенесли из конца ХХ века в 2047 год, а место действия — из США в Южную Америку. Вместо ядерной войны — климатическая катастрофа, а мессия, конечно, пользуется интернетом, чтобы привлекать сторонников. Мессию теперь зовут Йонас Флорес, а полицейского — Юго Крусси. Юго собирается убить вождя фанатиков, а тот заранее предвидит покушение и готовится к нему.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

