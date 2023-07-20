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    THR: Сиквел «Аквамена» трижды отправляли на пересъёмки. Бэтмена сперва сменили, а потом и вовсе вырезали

    20 июля 2023
    Фото аватара
    20.07.2023
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    1 минута на чтение
    THR: Сиквел «Аквамена» трижды отправляли на пересъёмки. Бэтмена сперва сменили, а потом и вовсе вырезали

    THR опубликовало большой материал, посвящённый массовым пересъёмкам фильма «Аквамен и потерянное царство». Сиквел одной из самых кассовых супергеройских картин DC какое-то время «поварился» в производственном аду, и издание выяснило, что всё это время происходило с кино.

    • У фильма было как минимум три этапа досъёмок. Последний прошёл в середине июня, для него позвали Джейсона Момоа (Аквамен) и Патрика Уилсона (Повелитель Океана). Досъёмками занимался режиссёр Джеймс Ван. THR отмечает, что даже для такой масштабной картины три этапа досъёмок — это много.
    • Дату выхода несколько раз переносили. Студия одно время не могла определиться с тем, какой фильм выпустить первым — «Флэша» или сиквел «Аквамена».
    • За всё время работы над «Потерянным царством» в DC дважды сменилось руководство. Третий этап съёмок курировал сам Джеймс Ганн.
    • Основной причиной задержек и затрат называют коронавирусную пандемию и сложности с координацией всех студий, которые занимаются визуальными эффектами. Многие были очень загружены.
    • Первоначально бюджет «Аквамена 2» составлял 205 миллионов долларов. После всех сложностей и досъёмок он вырос. Но студия готова вкладываться в картину — из-за огромных сборов первого фильма (собрал свыше 1,1 миллиарда долларов).
    • На тестовых показах ранее зрители оставались недовольны сюжетной линией, её называли скомканной и непонятной. Какие впечатления были у зрителей после нового этапа пересъёмок, неизвестно.
    • Больше всего в результате переделки фильма пострадал Бэтмен. Сперва команда отсняла в камео Майкла Китона, который появился во «Флэше». Позже его решили заменить на Бена Аффлека. А теперь эту сцену и вовсе вырезали. THR пишет, что Ганн не хотел связывать фильм с прошлыми и будущими картинами DC.

    После успешного выхода первой части «Аквамена» DC хотели запустить ещё и пару спи-оффов, в том числе сольник про Чёрную Манту и хоррор про Павших. Обе картины в итоге отменили.

    Мировой прокат «Аквамена и потерянное царство» стартует в декабре 2023-го.

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