Тизер постапокалиптической стоп-моушн фантастики Фила Типпетта «Безумный бог»

В сети появился тизер «Безумного бога» — научно-фантастического постапокалиптического хоррора за авторством легендарного художника-аниматора Фила Типпета. Он работал над «Звёздными войнами», «Робокопом» и «Парком Юрского периода».
«Безумный бог» — его личный проект, над которым он трудился тридцать лет! Режиссёр начал заниматься фильмом в 90-е, в 2010-х стал собирать деньги на Kickstarter. После сбора средств команда выпустила три короткометражки, но теперь Фил Типпет собрал их в один фильм — и к нему вышел трейлер.
Режиссёр описывал картину как «экспериментальную, сделанную вручную, с миром полных монстров, безумных учёных и военных свиней».
Премьера «Безумного бога» состоится 6 августа на кинофестивале в Локарно. Продолжительность — 83 минуты.
Постер
Пока неизвестно, будет ли у фильма широкий прокат.
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