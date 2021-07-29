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    Новости

    Тизер постапокалиптической стоп-моушн фантастики Фила Типпетта «Безумный бог»

    29 июля 2021
    29.07.2021
    1683
    0 минут на чтение
    Тизер постапокалиптической стоп-моушн фантастики Фила Типпетта «Безумный бог»

    В сети появился тизер «Безумного бога» — научно-фантастического постапокалиптического хоррора за авторством легендарного художника-аниматора Фила Типпета. Он работал над «Звёздными войнами», «Робокопом» и «Парком Юрского периода».

    «Безумный бог» — его личный проект, над которым он трудился тридцать лет! Режиссёр начал заниматься фильмом в 90-е, в 2010-х стал собирать деньги на Kickstarter. После сбора средств команда выпустила три короткометражки, но теперь Фил Типпет собрал их в один фильм — и к нему вышел трейлер.

    Режиссёр описывал картину как «экспериментальную, сделанную вручную, с миром полных монстров, безумных учёных и военных свиней».

    Премьера «Безумного бога» состоится 6 августа на кинофестивале в Локарно. Продолжительность — 83 минуты.

    Постер

    Тизер постапокалиптической стоп-моушн фантастики Фила Типпетта «Безумный бог» 1

    Пока неизвестно, будет ли у фильма широкий прокат.

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