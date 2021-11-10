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    Новости

    Тодд Говард: «Starfield — это Skyrim в космосе»

    10 ноября 2021
    10.11.2021
    763
    1 минута на чтение
    Тодд Говард: «Starfield — это Skyrim в космосе»

    Глава Bethesda Game Studio Тодд Говард дал большое интервью IGN в честь десятилетия The Elder Scrolls V: Skyrim, в рамках которого он рассказал в том числе о грядущей Starfield и внезапно Fallout 5.

    Тезисно пересказываем основные моменты.

    • TES V: Skyrim — одна из самых популярных тайтлов Bethesda. По словам Говарда, данные о 30 миллионах проданных копий сильно устарели;
    • Тодд сильно гордится этой игрой, но не считает ее идеальной. К примеру, он не особо доволен, как сухо NPC реагируют на действия игрока;
    • У Bethesda был вариант заняться The Elder Scrolls VI сразу после выхода Fallout 4, но разработчики сперва решили сделать пару других игр — Fallout 76 и Starfield;
    • Starfield уже можно пройти от начала до конца, поэтому руководитель компании не сомневается, что она выйдет 11 ноября 2022 года;
    • Говард обозначает Starfield как «Skyrim в космосе» — в самом лучшем смысле. У этих тайтлов даже есть схожие черты вроде работы системы навыков и фракций;
    • Благодаря обновленному движку Creation Engine 2 техническая разница между играми Bethesda прошлого поколения и Starfield будет даже больше, чем была между Morrowind и Oblivion;
    • У Bethesda есть в планах Fallout 5, но компания возьмется за нее не раньше выхода The Elder Scrolls VI;
    • Тодд предлагал Lucasfilm сделать игру про Индиану Джонса 10 лет назад, но тогда Bethesda была слишком занята.
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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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