Тодд Говард: «Starfield — это Skyrim в космосе»

Глава Bethesda Game Studio Тодд Говард дал большое интервью IGN в честь десятилетия The Elder Scrolls V: Skyrim, в рамках которого он рассказал в том числе о грядущей Starfield и внезапно Fallout 5.
Тезисно пересказываем основные моменты.
- TES V: Skyrim — одна из самых популярных тайтлов Bethesda. По словам Говарда, данные о 30 миллионах проданных копий сильно устарели;
- Тодд сильно гордится этой игрой, но не считает ее идеальной. К примеру, он не особо доволен, как сухо NPC реагируют на действия игрока;
- У Bethesda был вариант заняться The Elder Scrolls VI сразу после выхода Fallout 4, но разработчики сперва решили сделать пару других игр — Fallout 76 и Starfield;
- Starfield уже можно пройти от начала до конца, поэтому руководитель компании не сомневается, что она выйдет 11 ноября 2022 года;
- Говард обозначает Starfield как «Skyrim в космосе» — в самом лучшем смысле. У этих тайтлов даже есть схожие черты вроде работы системы навыков и фракций;
- Благодаря обновленному движку Creation Engine 2 техническая разница между играми Bethesda прошлого поколения и Starfield будет даже больше, чем была между Morrowind и Oblivion;
- У Bethesda есть в планах Fallout 5, но компания возьмется за нее не раньше выхода The Elder Scrolls VI;
- Тодд предлагал Lucasfilm сделать игру про Индиану Джонса 10 лет назад, но тогда Bethesda была слишком занята.
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Редактор
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