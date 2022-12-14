Топ-10 фильмов и сериалов 2022 года по версии IMDb

Портал IMDb опубликовал списки из 10 самых лучших фильмов и сериалов в 2022 году, который формировался на основе запросов пользователей.
В категории фильмов в тройке лидеров супергероика: «Бэтмен», сиквел «Доктора Стрэнджа» и четвертая часть «Тора».
А у сериалов набор получился разнообразнее. На первом месте четвертый сезон «Очень странных дел», за ним идет «Дом дракона», а третью позицию занял финал «Лучше звоните Солу».
Топ-10 фильмов
- «Бэтмен»;
- «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»;
- «Тор: Любовь и гром»;
- «Топ Ган: Мэверик»;
- «Черная Пантера: Ваканда навсегда»;
- «Северянин»;
- «Серый человек»;
- «Все везде и сразу»;
- «Смерть на Ниле»;
- «X».
Топ-10 сериалов
- «Очень странные дела»;
- «Дом дракона»
- «Лучше звоните Солу»;
- «Властелин колец: Кольца власти»;
- «Эйфория»;
- «Пацаны»;
- «Лунный рыцарь»;
- «Песочный человек»;
- «Озарк»;
- «Изобретая Анну».
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