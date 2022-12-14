Топ-10 фильмов и сериалов 2022 года по версии IMDb

Портал IMDb опубликовал списки из 10 самых лучших фильмов и сериалов в 2022 году, который формировался на основе запросов пользователей.

В категории фильмов в тройке лидеров супергероика: «Бэтмен», сиквел «Доктора Стрэнджа» и четвертая часть «Тора».

А у сериалов набор получился разнообразнее. На первом месте четвертый сезон «Очень странных дел», за ним идет «Дом дракона», а третью позицию занял финал «Лучше звоните Солу».

Топ-10 фильмов

«Бэтмен»; «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»; «Тор: Любовь и гром»; «Топ Ган: Мэверик»; «Черная Пантера: Ваканда навсегда»; «Северянин»; «Серый человек»; «Все везде и сразу»; «Смерть на Ниле»; «X».

Топ-10 сериалов