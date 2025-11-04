Топ-20 самых нестрашных фильмов — по версии The Guardian

КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Дмитрий Кинский
4 ноября 13:22
633
2 минуты на чтение
Пока все издания готовили топы хорроров к Хэллоуину, The Guardian поделились списком самых... нестрашных фильмов.
Первое место заняла драма «Идеальные дни», следом за ней идет «Ведьмина служба доставки» Хаяо Миядзаки, а замыкают тройку лидеров «Поющие под дождем».
Редакция отметила, что в топ можно было включить «Вверх», но первые десять минут мультфильма травмирующие. Или «В поисках Немо», однако это история о скорбящем отце, который ищет сына.
Некоторые не любят хорроры. Некоторые не любят фильмы с тяжелыми эмоциональными моментами. Так что мы сделали подборку для таких людей.
Весь список выглядит так:
  1. «Идеальные дни»;
  2. «Ведьмина служба доставки»;
  3. «Поющие под дождем»;
  4. «Марсель, ракушка в ботинках»;
  5. «Барашек Шон: Фермагеддон»;
  6. «Патерсон»;
  7. «Простая история»;
  8. «Время развлечений»;
  9. «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни»;
  10. «Перед закатом»;
  11. «Снупи и мелочь пузатая в кино»;
  12. «Мечты Дзиро о суши»;
  13. «Четырежды»;
  14. «Каждому своё»;
  15. «Ночью у моря одна»;
  16. «Красная черепаха»;
  17. «Любовное настроение»;
  18. «Любопытный Джордж»;
  19. «Мой ужин с Андре»;
  20. «Тачки».

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

