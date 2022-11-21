Трейлер фильма-кроссовера SSSS.GRIDMAN и SSSS.Dynazenon

Студия Trigger представила трейлер своего нового аниме-фильма — «Вселенная Гридмана» (или Gridman Universe в оригинале).
Это будет кроссовер двух сериалов с уже знакомыми персонажами — SSSS.GRIDMAN и SSSS.Dynazenon.
Режиссером вновь выступит Акира Амемия, снявший «Гридмана» и «Диназенон». Также к работе вернулись сценарист Кейити Хасэгава, дизайнер персонажей Масару Сакамото и композитор Сиро Сагису.
Премьера в японских кинотеатрах состоится 24 марта 2023 года.
Трейлер
Постеры
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Последний джедайПочему Люка Скайуокера так долго не могли найти?
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.