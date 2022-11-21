Трейлер фильма-кроссовера SSSS.GRIDMAN и SSSS.Dynazenon

Студия Trigger представила трейлер своего нового аниме-фильма — «Вселенная Гридмана» (или Gridman Universe в оригинале).

Это будет кроссовер двух сериалов с уже знакомыми персонажами — SSSS.GRIDMAN и SSSS.Dynazenon.

Режиссером вновь выступит Акира Амемия, снявший «Гридмана» и «Диназенон». Также к работе вернулись сценарист Кейити Хасэгава, дизайнер персонажей Масару Сакамото и композитор Сиро Сагису.

Премьера в японских кинотеатрах состоится 24 марта 2023 года.

Трейлер

Постеры