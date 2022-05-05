DC Animation представила следующий мультфильм по комиксам Green Lantern: Beware My Power. На этот раз в центре сюжета окажется история Зелёного Фонаря. Но не Хэла Джордана, а Джона Стюарта, бывшего члена Корпуса морской пехоты США.

Фильм расскажет о том, как Стюарт получил Кольцо Зелёных фонарей — и вместе с тем получил «на хвосте» целую армию преследователей, которые стремятся уничтожить всех членов Корпуса Зелёных фонарей. Он обращается за помощью к другим супергероям — Зелёной стреле, Марсианскому охотнику, Адаму Стрэнджу и Хоукгёрл. Вместе они попытаются преуспеть там, где потерпели неудачу остальные Зелёные фонари — в самом центре галактической войны.

Супервайзером картины выступает Батч Лукич. В последние годы он работал над мультсериалом «Бен 10», а до этого занимался многими анимационными проектами DC, включая мультсериал «Лига справедливости» и «Бэтмен будущего».

Фильм выйдет в «цифре» и на дисках 26 июля.