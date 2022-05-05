    3
    Новости

    Трейлер Green Lantern: Beware My Power — мультфильма DC про Зелёного фонаря

    5 мая 2022
    05.05.2022
    243
    1 минута на чтение

    DC Animation представила следующий мультфильм по комиксам Green Lantern: Beware My Power. На этот раз в центре сюжета окажется история Зелёного Фонаря. Но не Хэла Джордана, а Джона Стюарта, бывшего члена Корпуса морской пехоты США.

    Фильм расскажет о том, как Стюарт получил Кольцо Зелёных фонарей — и вместе с тем получил «на хвосте» целую армию преследователей, которые стремятся уничтожить всех членов Корпуса Зелёных фонарей. Он обращается за помощью к другим супергероям — Зелёной стреле, Марсианскому охотнику, Адаму Стрэнджу и Хоукгёрл. Вместе они попытаются преуспеть там, где потерпели неудачу остальные Зелёные фонари — в самом центре галактической войны.

    Супервайзером картины выступает Батч Лукич. В последние годы он работал над мультсериалом «Бен 10», а до этого занимался многими анимационными проектами DC, включая мультсериал «Лига справедливости» и «Бэтмен будущего».

    Фильм выйдет в «цифре» и на дисках 26 июля.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Статьи

    Дин Кунц «Там, где нас нет»
    0
    6055
    Дин Кунц «Там, где нас нет». Загадка «ключа ключей»

    История о параллельных мирах, опасных тайнах и семейных ценностях.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2022 17
    0
    12264
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2022

    Фантастические книги: от финальных томов циклов Стивена Эриксона и Аластера Рейнольдса до стартов главной эпопеи итальянской НФ и японской детективной мистики. 

    Майский номер «Мира фантастики» уже можно предзаказать
    0
    74336
    Майский номер «Мира фантастики» уже можно предзаказать

    Скоро выпуск появится в продаже.

    Какие фильмы смотреть в мае 2022? Антинацистский мультфильм, «Тайны Дамблдора» и «Морбиус» 8
    0
    65016
    Какие фильмы смотреть в мае 2022? Антинацистский мультфильм, «Тайны Дамблдора» и «Морбиус»

    Экранизация Кинга, прекрасный французский мультфильм о жизни девочки в нацистской Германии и даже возвращение любимых героев Disney.

    Читаем героическое фэнтези «Чёрная призма» Брента Уикса
    0
    107208
    Читаем героическое фэнтези «Чёрная призма» Брента Уикса

    И в этом отрывке Гэвин сталкивается с синим одержимцем — магия двух цветов схлёстывается, обнажая жуткие секреты.

    Что не так с Elden Ring 5
    0
    114030
    Что не так с Elden Ring: проблемы с игрой

    Восторги высказали, время поговорить о проблемах.

    «Человек-паук»: неснятые экранизации и путь к фильму Рэйми 12
    0
    117433
    «Человек-паук»: неснятые экранизации и история фильма Рэйми

    20 лет первому Паучку на большом экране. 20 лет до этого — в производственном аду.

    Брент Уикс «Чёрная Призма»
    0
    159781
    Брент Уикс «Чёрная Призма». Мир, поглощаемый хаосом

    Роман в лучших традициях героического фэнтези.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить