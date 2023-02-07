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    Трейлер комедийного сериала «Всемирная история, часть 2»

    7 февраля 2023
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    07.02.2023
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    0 минут на чтение
    Трейлер комедийного сериала «Всемирная история, часть 2»

    Стриминговый сервис Hulu опубликовал первый полноценный трейлер комедийного сериала «Всемирная история, часть 2».

    Это продолжение одноименного фильма 1981 года, который снял Мэл Брукс («Молодой Франкенштейн»).

    По сути, вторая часть будет антологией скетчей, в которых обыгрываются известные события из мировой истории вроде Великой Октябрьской революции или гражданской войны в США.

    В актерском составе числятся Джек Блэк, Тайка Вайтити, Сет Роген, Зази Битц, Дэни де Вито, Джонни Ноксвил, Дэвид Духовны и не только.

    Премьера состоится 6 марта.

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