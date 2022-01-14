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    Новости

    Трейлер корейского зомби-сериала «Мы все мертвы»

    14 января 2022
    14.01.2022
    389
    0 минут на чтение
    Трейлер корейского зомби-сериала «Мы все мертвы»

    Netflix опубликовал трейлер еще одного корейского сериала о зомби-апокалипсисе под названием «Мы все мертвы».

    В его основу лег вебтун «Сейчас в нашей школе», по сюжету которого старшеклассники оказываются запертыми в школе, кишащей кровожадными зомби.

    Режиссерами выступают Ли Джэ-гю («Вирус Бетховена») и Ким Нам-су. А главные роли исполняют молодые звезды Юн Чхан-ён («Никто не знает»), Пак Чи-ху («Колибри») и Чо И-хён («Школа 2021»).

    Премьера состоится 28 января.

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