Трейлер корейского зомби-сериала «Мы все мертвы»

Netflix опубликовал трейлер еще одного корейского сериала о зомби-апокалипсисе под названием «Мы все мертвы».
В его основу лег вебтун «Сейчас в нашей школе», по сюжету которого старшеклассники оказываются запертыми в школе, кишащей кровожадными зомби.
Режиссерами выступают Ли Джэ-гю («Вирус Бетховена») и Ким Нам-су. А главные роли исполняют молодые звезды Юн Чхан-ён («Никто не знает»), Пак Чи-ху («Колибри») и Чо И-хён («Школа 2021»).
Премьера состоится 28 января.
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