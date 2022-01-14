Трейлер корейского зомби-сериала «Мы все мертвы»

Netflix опубликовал трейлер еще одного корейского сериала о зомби-апокалипсисе под названием «Мы все мертвы».

В его основу лег вебтун «Сейчас в нашей школе», по сюжету которого старшеклассники оказываются запертыми в школе, кишащей кровожадными зомби.

Режиссерами выступают Ли Джэ-гю («Вирус Бетховена») и Ким Нам-су. А главные роли исполняют молодые звезды Юн Чхан-ён («Никто не знает»), Пак Чи-ху («Колибри») и Чо И-хён («Школа 2021»).

Премьера состоится 28 января.