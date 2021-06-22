Трейлер мюзикла «Аннет» c великолепным Адамом Драйвером

Amazon представил трейлер мюзикла «Аннет» c Адамом Драйвером и Марион Котийяр в главных ролях.
По сюжету стендап-комик влюбляется во всемирно известную оперную певицу. Вскоре у них рождается маленькая девочка по имени Аннет с исключительной судьбой и переворачивает их жизнь с ног на голову.
За постановку отвечает французский режиссер Леос Каракс, снявший «Корпорация «Святые моторы»» и «Любовников с Нового моста».
Картина выйдет в Amazon Prime Video 20 августа.
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