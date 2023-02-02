Трейлер «После Янга» от студии A24 на русском языке

Вышел локализованный трейлер фантастической драмы «После Янга» от студии A24.

Сюжет разворачивается в недалеком будущем, в котором отец с дочерью пытаются спасти домашнего робота Янга, ставшего полноценным членом семьи.

Режиссером картины выступает Когонада, известный по «Колумбусу» и «Дороге в тысячу ли». В актерском составе числятся Колин Фаррел, Джоди Тернер-Смит и другие.

Премьера в России состоится 16 февраля.