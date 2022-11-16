Третий сезон «Постановки» с Теннантом и Шином выйдет на следующей неделе

По данным портала British Comedy Guide, комедийный сериал «Постановка» (или Staged в оригинале) с Дэвидом Теннантом и Майклом Шином в главных ролях продлили на третий сезон.

Его премьера состоится уже 24 ноября в сервисе BritBox. К слову, над ним вновь работает Саймон Эванс.

Сюжет развернется после локдауна, когда главные герои возвращаются к привычной жизни и работе. Вот только у режиссер Саймона все идет не очень, поэтому он пытается привлечь их к своей рождественской радиопостановке.

Также на BritBox выйдет спешл «Постановки», посвященный работе над сериалом и включающий неудачные дубли.