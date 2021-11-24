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    Новости

    Творческий директор Dragon Age Мэтт Голдман ушел из BioWare

    24 ноября 2021
    24.11.2021
    797
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    Творческий директор Dragon Age Мэтт Голдман ушел из BioWare

    По данным Kotaku, старший креативный директор серии Dragon Age (и четвертой части в частности) Мэтт Голдман покинул BioWare.

    Это решение было принято «по обоюдному согласию» — так сказал генеральный менеджер студии Гэри Маккей в письме к сотрудникам.

    Мы понимаем, что уход Мэтта окажет влияние на вас, а также на развитие всей игры. Но будьте уверены, что наша приверженность созданию высококачественной Dragon Age не изменилась. И мы не будем выпускать игры, не соответствующие стандартам BioWare.

    Голдман в общей сложности проработал в BioWare около 20 лет, присоединившись к студии в 1998 году в качестве художника, который работал на всем — от Baldur’s Gate до Dragon Age.

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