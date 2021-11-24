Творческий директор Dragon Age Мэтт Голдман ушел из BioWare

По данным Kotaku, старший креативный директор серии Dragon Age (и четвертой части в частности) Мэтт Голдман покинул BioWare.

Это решение было принято «по обоюдному согласию» — так сказал генеральный менеджер студии Гэри Маккей в письме к сотрудникам.

Мы понимаем, что уход Мэтта окажет влияние на вас, а также на развитие всей игры. Но будьте уверены, что наша приверженность созданию высококачественной Dragon Age не изменилась. И мы не будем выпускать игры, не соответствующие стандартам BioWare.

Голдман в общей сложности проработал в BioWare около 20 лет, присоединившись к студии в 1998 году в качестве художника, который работал на всем — от Baldur’s Gate до Dragon Age.