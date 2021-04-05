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    Новости

    «Ты можешь мне довериться» — вышел новый трейлер «Локи»

    5 апреля 2021
    Дмитрий Кинский
    05.04.2021
    827
    0 минут на чтение
    «Ты можешь мне довериться» — вышел новый трейлер «Локи»

    Disney опубликовала новый трейлер «Локи» с Томом Хиддлстоном в главной роли, в котором бога обмана вербует Управление временными изменениями.

    По сюжету брат Тора разрушил саму реальность, когда сбежал с Тессерактом в «Мстителях: Финал», и теперь ему нужно исправить свою ошибку.

    Шоураннером выступает Майкл Валдрон, который также работает над «Доктором Стрэнджем: В мультивселенной безумия».

    Сериал выйдет 11 июня — в нем будет шесть эпизодов по 40-50 минут.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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