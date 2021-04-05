«Ты можешь мне довериться» — вышел новый трейлер «Локи»

Disney опубликовала новый трейлер «Локи» с Томом Хиддлстоном в главной роли, в котором бога обмана вербует Управление временными изменениями.

По сюжету брат Тора разрушил саму реальность, когда сбежал с Тессерактом в «Мстителях: Финал», и теперь ему нужно исправить свою ошибку.

Шоураннером выступает Майкл Валдрон, который также работает над «Доктором Стрэнджем: В мультивселенной безумия».

Сериал выйдет 11 июня — в нем будет шесть эпизодов по 40-50 минут.