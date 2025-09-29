КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Новинки

Первые сцены, которые круче всего остального фильма
Фильм «Долгая прогулка»: «Голодные игры» для взрослых
Мультфильмы в духе древней мифологии
«Заклятие 4: Последний обряд». У нас призрак, возможно, демон, по коням!

Классика

«Чёрный котёл»: хроника неудач тёмного фэнтези от Disney
Актёры, которые умерли больше раз, чем Шон Бин
Юэн Макгрегор просит Disney дать ему работу

Дмитрий Кинский
29 сентября 12:53
Юэн Макгрегор в очередной раз изъявил желание повторить роль Оби-Вана Кеноби в будущих проектах по «Звездным войнам».
Особенно актер хотел бы увидеть второй сезон сольного сериала про джедая.
Кто-нибудь, дайте мне работу. Давайте, Disney. Бога ради, нам нужен второй сезон. Чего мы ждем?
Прежде Макгрегор даже предлагал Disney сделать третий сезон «Андора», где его персонаж потенциально мог бы появиться.
Впрочем, по данным инсайдером, Оби-Ван Кеноби вернется на экраны (скорее всего, во флэшбеках)во втором сезоне «Асоки».

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

