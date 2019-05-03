3 мая официальный твиттер актёра Питера Мейхью сообщил о смерти актёра. Он скончался в окружении семьи ещё 30 апреля, но рассказали об этом только сейчас. Ему было 74 года.

Мейхью играл роль вуки ещё с «Новой надежды», и в последний раз он появился в образе в «Пробуждении Силы», после чего передал костюм Чубакки финскому актёру Йонасу Суотамо (он появился на презентации девятого эпизода).

Он мало где снимался помимо «Звёздных войн», образ вуки так и остался самой популярной его ролью. Первую свою роль актёр получил почти случайно — продюсеры фильма «Синдбад и глаз тигра» (1977 год) увидели в газете фотграфию Мейхью в статье о людях с большими ногами. Так актёр получил роль Минотавра.

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
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