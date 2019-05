3 мая официальный твиттер актёра Питера Мейхью сообщил о смерти актёра. Он скончался в окружении семьи ещё 30 апреля, но рассказали об этом только сейчас. Ему было 74 года.

The family of Peter Mayhew, with deep love and sadness, regrets to share the news that Peter has passed away. He left us the evening of April 30, 2019 with his family by his side in his North Texas home. pic.twitter.com/YZ5VLyuK0u

— Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) May 2, 2019