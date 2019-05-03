3 мая официальный твиттер актёра Питера Мейхью сообщил о смерти актёра. Он скончался в окружении семьи ещё 30 апреля, но рассказали об этом только сейчас. Ему было 74 года.

The family of Peter Mayhew, with deep love and sadness, regrets to share the news that Peter has passed away. He left us the evening of April 30, 2019 with his family by his side in his North Texas home. pic.twitter.com/YZ5VLyuK0u — Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) May 2, 2019

Мейхью играл роль вуки ещё с «Новой надежды», и в последний раз он появился в образе в «Пробуждении Силы», после чего передал костюм Чубакки финскому актёру Йонасу Суотамо (он появился на презентации девятого эпизода).

Он мало где снимался помимо «Звёздных войн», образ вуки так и остался самой популярной его ролью. Первую свою роль актёр получил почти случайно — продюсеры фильма «Синдбад и глаз тигра» (1977 год) увидели в газете фотграфию Мейхью в статье о людях с большими ногами. Так актёр получил роль Минотавра.