Умерла писательница фэнтези-романов Наталья Маркелова

Печальные новости.
Ушла из жизни журналистка и писательница Наталья Маркелова. Смерть наступила 22 апреля, прощание состоялось 25 апреля. О смерти сообщил муж писательницы.
Наталья родилась в Твери. Она дебютировала в 1997 году, специализируется на фэнтезийных романах и книгах для детей и подростков. Она писала для сборников «Любовь и магия», «Миры Ника Перумова» и «Хищные вещи». Кроме того, выпускала собственные истории для детей «Такие разные бабушки» и «Солнечные зайчики». Для более старшей аудитории Наталья написала трилогию «Мар» («Пустое сердце», «Червивое сердце» и «Огненное сердце») и «Страж двенадцатого удара».
Рассказ Натальи Маркеловой «Авось» выходил в «Мир фантастики» №9.
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