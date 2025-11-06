Уоллес и Громит «снялись» в рекламе британского бренда одежды





В центре сюжета — новейшее изобретение Уоллеса: робот-упаковщик Gift-o-matic. Он умеет заворачивать, разворачивать подарки и даже тянуть праздничные хлопушки. Но всё идёт не совсем по плану, когда робот «разворачивает» самого Уоллеса, оставляя героя лишь в шарфе от Barbour.







Если хочется еще больше рождественнского настроения, то можете прочитать наш обзор последнего мультфильма с участием Уоллиса и Громита.

Британский дуэт Уоллес и его верный пес Громит вновь появляется на экранах: на этот раз в рождественском рекламном ролике бренда одежды Barbour.