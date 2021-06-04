Утечка: на E3 покажут спин-офф Borderlands и тактику в стиле XCOM по Marvel

3 июня один из пользователей Reddit раскрыл некоторые анонсы 2K Games, которая она сделает в рамках цифровой E3 2021. Вскоре после этого Джейсон Шрайер из Bloomberg подтвердил его информацию.

Так, студия Firaxis Games, ответственная за XCOM и серию Civilization, представит пошаговую тактическую игру во вселенной Marvel. Источники описывают проект как «XCOM с героями Marvel». Также известно, что персонажей озвучат известные актеры.

Кроме того, 2K должна анонсировать Tiny Tina’s Wonderlands (или Wonderlands: Codename Daffodil) — спин-офф Borderlands с Крошкой Тиной в центре внимания.

Также на презентации будет игра под рабочим названием Volt, которая описывается как «Ктулху встретился с Saints Row». Судя по всему, она еще находится на раннем этапе разработки. Предположительно, за нее отвечает студия Hangar 13.

Цифровая E3 2021 пройдет с 12 по 15 июня.