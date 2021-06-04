    3
    Новости

    Утечка: на E3 покажут спин-офф Borderlands и тактику в стиле XCOM по Marvel

    4 июня 2021
    04.06.2021
    831
    0 минут на чтение
    Утечка: тактика в стиле XCOM по Marvel и спин-офф Borderlands про Крошку Тину

    3 июня один из пользователей Reddit раскрыл некоторые анонсы 2K Games, которая она сделает в рамках цифровой E3 2021. Вскоре после этого Джейсон Шрайер из Bloomberg подтвердил его информацию.

    Так, студия Firaxis Games, ответственная за XCOM и серию Civilization, представит пошаговую тактическую игру во вселенной Marvel. Источники описывают проект как «XCOM с героями Marvel». Также известно, что персонажей озвучат известные актеры.

    Кроме того, 2K должна анонсировать Tiny Tina’s Wonderlands (или Wonderlands: Codename Daffodil) — спин-офф Borderlands с Крошкой Тиной в центре внимания.

    Также на презентации будет игра под рабочим названием Volt, которая описывается как «Ктулху встретился с Saints Row». Судя по всему, она еще находится на раннем этапе разработки. Предположительно, за нее отвечает студия Hangar 13.

    Цифровая E3 2021 пройдет с 12 по 15 июня.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Necromunda: Hired Gun
    0
    26438
    Обзор Necromunda: Hired Gun. Наконец-то хороший шутер по Warhammer?

    Не то чтобы, но уже близко.

    Генри Лайон Олди «Золотой Лук. Если герой приходит»
    0
    34425
    Генри Лайон Олди «Золотой лук. Книга 1. Если герой приходит»: возвращение в Элладу

    Ревизия древнегреческого мифа о Беллерофонте, победителе Химеры, в лучших традициях Олди.

    Что из сериалов смотреть в июне 2021-го: путешествия в пространстве и времени 4
    0
    86532
    Что из сериалов смотреть в июне 2021-го: путешествия в пространстве и времени

    Самый ожидаемый сериал Marvel, французская и исландская мистика, экранизации Стивена Кинга и Джеффа Лемира.

    Видео: обзор кооперативной настолки «Зомбицид»
    0
    201181
    Видео: обзор кооперативной настолки «Зомбицид»

    Hobby World выпустил новый ролик.

    «Круэлла» — это антидиснеевский фэшн-панк про раздвоение личности 9
    0
    94920
    «Круэлла» — это антидиснеевский фэшн-панк про раздвоение личности

    Не просто предыстория злодейки из мультика про далматинцев, но и отвязное кино про раздвоение личности и про то, что для успеха в жизни нужно быть немножечко Круэллой.

    Читаем книгу: Франсуа Баранже «Dominium Mundi. Властитель мира»
    0
    295939
    Читаем книгу: Франсуа Баранже «Dominium Mundi. Властитель мира»

    Урбан IX, всемогущий папа, властитель мира, железной рукой правит народами, вернувшимися к средневековому образу жизни. По его приказу космический корабль отправляется к созвездию Центавра в надежде завоевать для человечества новые территории.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2021 14
    0
    155843
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2021

    Н. К. Джемисин, Гарет Ханрахан, Гарет Пауэлл, Майлз Кэмерон,  Питера Гамильтон и Франсуа Баранже.

    Роберт Маккаммон «Слышащий» 
    0
    209439
    Роберт Маккаммон «Слышащий»: телепат против гангстеров во время Великой депрессии

    Мистический триллер в декорациях классического американского нуара.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить