Утечка: скриншоты и геймплей Duke Nukem Forever (2001)

Утром 9 мая на анонимной имиджборде 4chan, а потом и на Reddit неожиданно появились материалы по Duke Nukem Forever — причём по билду 2001 года, показанному в своё время на E3.
Вот что известно на данный момент:
- В билде есть каждая глава в том или ином виде, часть играбельная, часть — блокауты (низкодетализированный схематичный «черновик» уровня — прим. МирФ) без врагов. Присутствует весь контент, показанный на E3.
- Ответственные за утечку планируют выпустить не только редактор, но и весь исходный код. Ориентировочно в июне. На руках у них два билда, контент представлен только в одном.
- Работает всё оружие, за исключением бензопилы и замораживателя.
- Редактор уровней работает. На руках у инициаторов утечки есть движок и исходный код UnrealScript, а также инструкции по компиляции.
- Движок — UE1.
- Это не завершённая игра.
- Это итерация для E3 2001 года, но не окончательный билд.
- В игре есть уменьшающий луч. Это первое оружие в слоте 4.
- Музыкальная тема — тот тек Megadeth. Он начинает играть как только вы загружаете игру.
- Напарницы Дюка Шелли «Bombshell» Харрисон в игре нет. Судя по логам, её модель удалили из игры.
- Стриптизёрши в игр есть, с ними можно взаимодействовать, когда впервые заходишь в клуб. На момент записанного геймплея, большинство из них мертвы.
Почти полторы минуты геймплея.
Скриншоты
Знаменитый шутер Duke Nukem 3D вышел в январе 1996 года. Она снискала популярность благодаря первым нововведениям в жанре, механикам взаимодействия с окружением, чёрному юмору и харизматичному антагонисту.
В следующей году началась разработка продолжения под названием Duke Nukem Forever, которая обернулась производственным адом. Игра меняла команду разработчиков, права на неё переходили от компании к компании, и в итоге выпустить её смогли только летом 2011 года.
Утечка представляет один из ранних билдов.
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Редактор
Главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.
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