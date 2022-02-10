Уже можно предзаказать кулинарную книгу по Hearthstone

На сайте CrowdRepublic стартовал предзаказ кулинарной книги по мотивам коллекционной карточной игры Hearthstone.
Автором «Hearthstone. Карманная книга трактирщика» выступила Челси Монро-Кассель, прежде работавшая над кулинарными бестселлерами по вселенным World of Warcraft, The Elder Scrolls и так далее.
В книге 60 рецептов коктейлей и закусок Харта Камневара. Все они простые, быстрые и — самое главное! — из доступных ингредиентов.
Стоит поваренная книга 1560 рублей. Больше подробней о ней вы можете узнать по ссылке.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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