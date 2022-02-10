Уже можно предзаказать кулинарную книгу по Hearthstone

На сайте CrowdRepublic стартовал предзаказ кулинарной книги по мотивам коллекционной карточной игры Hearthstone.

Автором «Hearthstone. Карманная книга трактирщика» выступила Челси Монро-Кассель, прежде работавшая над кулинарными бестселлерами по вселенным World of Warcraft, The Elder Scrolls и так далее.

В книге 60 рецептов коктейлей и закусок Харта Камневара. Все они простые, быстрые и — самое главное! — из доступных ингредиентов.

Стоит поваренная книга 1560 рублей. Больше подробней о ней вы можете узнать по ссылке.