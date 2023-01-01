В 2023 году выйдет новая адаптация манги «Жар-птица» Осаму Тэдзуки

Disney анонсировала новую адаптацию манги «Жар-птица» (или Hi no Tori в оригинале) Осаму Тэдзуки, которая на английском получила название Phoenix: Eden 17.

По сюжету главная героиня Роми и ее возлюбленный Джордж, отчаявшиеся от опустошения Земли из-за продолжающейся гибели природы, направляются на планету Эдем 17, чтобы начать новую жизни.

Режиссером выступает Сёдзиро Нисими, приложивший руку к «Бэтмену: Рыцарь Готэма» и «Люпену III: К черту Нострадамуса!».

За дизайн персонажей и ключевую анимацию отвечает Тацудзо Нисида, который работал над оригинальным «Стальным алхимиком», «Девочкой, покорившей время», «Волчьи дети Амэ и Юки» и «Мастером муси».

Непосредственно производством занимается Studio 4°C, известная по тому же «Бэтмену: Рыцарь Готэма» и серии «Берсерк: Золотой век».

Премьера состоится в 2023 году в Disney+ — точной даты пока нет.