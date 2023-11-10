В 2024 году выйдет только один фильм Marvel — остальные перенесли

Disney внесла изменения в график выхода ближайших фильмов Marvel Studios на фоне завершившейся забастовки голливудских актеров.

Теперь в 2024 году выйдет только один фильм «Дэдпул 3». Его выход перенесли на пару месяцев — с 3 мая на 26 июля.

Также компания обновила даты других фильмов:

«Капитан Америка: Дивный новый мир» — 14 февраля 2025 года (вместо 26 июля 2024-го);

«Громовержцы» — 25 июля 2025 года (вместо 20 декабря 2024-го);

«Блэйд» — 7 ноября 2025 года (вместо 14 февраля 2025-го).

Ранее из-за забастовок сценаристов и актеров Disney перенесла многие сериалы Marvel, среди которых «Эхо», «Люди Икс 97» и не только.