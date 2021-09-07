В Atomic Heart музыка Мика Гордона будет сочетаться с окружающими звуками

На прошедших выходных Mundfish рассказала в своем Discord-сервере о музыке Мика Гордона и детализированности противников в Atomic Heart.
Как оказалось, некоторые окружающие звуки в игре будут частью музыки.
Представьте, что вы ходили по открытому миру, наткнулись на роботов и спровоцировали тревогу. Включается напряженная, жуткая сирена. Как в Чернобыле. Первый раскат. Второй… К сирене плавно подключаются ударные… И вот, пока роботы бегут в вашу сторону, «тревога» плавно переходит в узнаваемый мясной трек в духе Гордона, — металл или экспериментальное техно. <…> А сирена никуда не уходит — это часть трека!
Разработчики отобрали около тысячи композиций 50-80 годов, которые лучше всего передают настрой Советского Союза. Они будут звучать из громкоговорителей, по радио и в сюжетных заставках.
При этом советские треки контрастируют с агрессивной, мрачной электроникой и индастриалом. <…> Узнаваемый звук Мика лучше всего подчеркивает, что за светлой обёрткой Atomic Heart скрывается депрессивная технологическая антиутопия.
Также студия решила заморочиться и проработать внутренности каждого робота, и в Atomic Heart их можно увидеть, если сбить с них обшивку.
Сквозные дырки дают буквально смотреть сквозь робота: представьте, как это круто, когда в пыльном коридоре на тебя бежит быстрый «Вовчик», ты дырявишь его из Калашникова, сзади его пробивает яркий источник света, и проходящие сквозь робота объемные лучи дают понять сколько новых дырок ты в нем только что сделал!
У Atomic Heart пока нет даты выхода, но несколько месяцев назад разработчики объявили, что игра готова — осталось только отполировать ее.
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Однако разработчики уверены, что правда на их стороне.
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