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    Новости

    В Atomic Heart музыка Мика Гордона будет сочетаться с окружающими звуками

    7 сентября 2021
    07.09.2021
    796
    1 минута на чтение
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    На прошедших выходных Mundfish рассказала в своем Discord-сервере о музыке Мика Гордона и детализированности противников в Atomic Heart.

    Как оказалось, некоторые окружающие звуки в игре будут частью музыки.

    Представьте, что вы ходили по открытому миру, наткнулись на роботов и спровоцировали тревогу. Включается напряженная, жуткая сирена. Как в Чернобыле. Первый раскат. Второй… К сирене плавно подключаются ударные… И вот, пока роботы бегут в вашу сторону, «тревога» плавно переходит в узнаваемый мясной трек в духе Гордона, — металл или экспериментальное техно. <…> А сирена никуда не уходит — это часть трека!

    Разработчики отобрали около тысячи композиций 50-80 годов, которые лучше всего передают настрой Советского Союза. Они будут звучать из громкоговорителей, по радио и в сюжетных заставках.

    При этом советские треки контрастируют с агрессивной, мрачной электроникой и индастриалом. <…> Узнаваемый звук Мика лучше всего подчеркивает, что за светлой обёрткой Atomic Heart скрывается депрессивная технологическая антиутопия.

    Также студия решила заморочиться и проработать внутренности каждого робота, и в Atomic Heart их можно увидеть, если сбить с них обшивку.

    Сквозные дырки дают буквально смотреть сквозь робота: представьте, как это круто, когда в пыльном коридоре на тебя бежит быстрый «Вовчик», ты дырявишь его из Калашникова, сзади его пробивает яркий источник света, и проходящие сквозь робота объемные лучи дают понять сколько новых дырок ты в нем только что сделал!

    У Atomic Heart пока нет даты выхода, но несколько месяцев назад разработчики объявили, что игра готова — осталось только отполировать ее.

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