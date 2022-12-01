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    Новости

    В сериале Fallout от Amazon расскажут уникальную историю — это будет не пересказ игры

    1 декабря 2022
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    01.12.2022
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    0 минут на чтение
    В сериале Fallout от Amazon расскажут уникальную

    Глава Bethesda Тодд Говард в одном из интервью рассказал, что сюжет сериала по мотивам Fallout от Amazon не будет пересказом историй из игр.

    Это не пересказ игровой истории. По сути, это область на карте, где было решено рассказать историю, которая вписывалась бы в созданный нами мир. То есть она существует в том же мире, но уникальна.

    Также, по словам именитого разработчика, после успеха Fallout 3 он встречался с рядом продюсеров, которые хотели снять фильм по Fallout. Однако ему не понравилась идея сжимать мир и историю до двухчасовой ленты.

    Напомним, шоураннерами Fallout от Amazon выступают Женева Робертсон-Дуорет («Tomb Raider: Лара Крофт») и Грэхэм Вагнер («Кремниевая долина»). А за режиссуру отвечает Джонатан Нолан («Мир Дикого Запада»).

    У шоу пока нет даты выхода.

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    Редактор
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