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    Новости

    В возрасте 66 лет умер художник комиксов Тим Сэйл. Больше всего он известен по серии «Бэтмен: Долгий Хэллоуин»

    17 июня 2022
    17.06.2022
    356
    1 минута на чтение
    В возрасте 66 лет умер художник комиксов Тим Сейл. Больше всего он известен по серии «Бэтмен: Долгий Хэллоуин»

    Печальные новости.

    На 67-м году жизни умер  художник супергеройских комиксов Тим Сэйл. Пару дней назад издатель DC Джим Ли писал, что Сэйл попал в больницу в связи с «серьезными проблемами со здоровьем». Следующим постом Ли сообщил о смерти Сэйла.

    Тим Сэйл был невероятным художником и рассказчиком. У него был особый талант, который встречаешь лишь раз в поколение. Я убеждён, что его работы выделялись среди прочих, потому что он был бесстрашным. Он не боялся, что его рисунок отличается от мейнстримного стиля.

    Больше всего Сэйл известен по серии комиксов «Бэтмен: Долгий Хэллоуин» (её издавали на русском), над которой работал вместе с Джеффом Лоэбом. Комикс экранизировали в формате двух полнометражных фильмов, а Мэтт Ривз вдохновлялся им при написании нового «Бэтмена».

    Кроме того, Сэйл работал над «цветной» серией комиксов Marvel, которая тоже переведена на русский: «Человек-Паук. Грусть», «Сорвиголова. Страх», «Халк. Злость» и «Капитан Америка. Скорбь». А из непереведёных серий известны Superman For All Seasons и Superman Confidential. А для сериала «Герои» рисовал картины, благодаря которым Айзек Мендес предсказывал будущее.

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