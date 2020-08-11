Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 не выйдет в этом году

Hardsuit Labs и Paradox Interactive после продолжительного молчания отложили выход Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 до 2021 года.

По словам разработчиком, им нужно больше времени, чтобы игра соответствовала заданной планки качества и амбициям.

В ближайшее время студия также поделится некими организационными изменениями.

Today we have an important announcement in regards to the release date of Bloodlines 2. 🦇 pic.twitter.com/M3xR5qOOpN — Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 (@VtM_Bloodlines) August 11, 2020

Изначально Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 должна была выйти в начале 2020 года, однако задолго до этого релиз перенесли.

Напомним, прежде Hardsuit Labs заявила, что в RPG не осталось наработок обвиненного в домогательствах сценариста Криса Авеллона.