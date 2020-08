Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 не выйдет в этом году

Hardsuit Labs и Paradox Interactive после продолжительного молчания отложили выход Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 до 2021 года.

По словам разработчиком, им нужно больше времени, чтобы игра соответствовала заданной планки качества и амбициям.

В ближайшее время студия также поделится некими организационными изменениями.

