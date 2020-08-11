Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 не выйдет в этом году

Hardsuit Labs и Paradox Interactive после продолжительного молчания отложили выход Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 до 2021 года.
По словам разработчиком, им нужно больше времени, чтобы игра соответствовала заданной планки качества и амбициям.
В ближайшее время студия также поделится некими организационными изменениями.
Today we have an important announcement in regards to the release date of Bloodlines 2. 🦇 pic.twitter.com/M3xR5qOOpN
— Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 (@VtM_Bloodlines) August 11, 2020
Изначально Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 должна была выйти в начале 2020 года, однако задолго до этого релиз перенесли.
Напомним, прежде Hardsuit Labs заявила, что в RPG не осталось наработок обвиненного в домогательствах сценариста Криса Авеллона.
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