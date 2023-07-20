Ведущий сценарист Baldur’s Gate 3 уточнил, что основным концовок в игре будет как минимум 10

Ведущий сценарист Baldur’s Gate 3 Адам Смит в одном из интервью уточнил, что основных концовок в ролевой игре будет как минимум десять, а вот их вариаций — около 17 тысяч.

По его словам, каждый раз, когда игроки нажимают кнопку, что-то происходит. И персонажи реагируют на все решения, которые принимают игроки.

Также Смит рассказал, что структура игры похожа на паутину, в середине которой — финал, а на краю — отправная точка игроков.

При работе над RPG разработчики стремились сделать так, чтобы игроки всегда понимали, как вернуться к основному сюжету. Даже если важные для истории персонажи умерли — по вине игроков или по случайности.

Релиз Baldur’s Gate 3 на ПК состоится 3 августа, а на PS5 — 6 сентября.