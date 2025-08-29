КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино
Такой разный Супермен: как героя адаптируют к меняющимся реалиям
Боди-хоррор: 10 фильмов, которые помогут понять жанр

«Полтергейст»: проклятая кинотрилогия
Спойлеры! Почему не надо их бояться
«Вегетация»: растительный постапокалипсис снимают в России

Кот-император
29 августа 09:20
372
1 минута на чтение
Стриминг Okko анонсировал экранизацию романа Алексея Иванова «Вегетация» (2024). Это драматичный приключенческий постапокалипсис, действие которого происходит у нас, на Урале.
По сюжету, в мире произошла мутация растений, что радикально изменило жизнь людей. Разросшиеся леса-мутанты стали опасны, но в них же теперь добывают топливо — бризол. В чаще рыщут обезумевшие машины — чумоходы, да и сами люди могут подвергнуться мутации. По такому миру в экспедицию отправляется бригада лесорубов под началом опытного Егора Типалова — им нужно добыть особо ценную древесину. Бороться предстоит не только со свихнувшейся природой, но и с жестокими людьми-конкурентами.
Съёмки сериала уже идут. Режиссёр — Максим Свешников (сериал «Прометей», «Ёлки лохматые»). В роли Типалова — Алексей Серебряков, в других ролях — Денис Косиков, Ксения Трейстер, Алексей Розин, Владимир Гарцунов, Юрий Быков, Евгений Харитонов, Полина Маликова, Егор Корешков, Николай Дроздовский, Александра Урсуляк, Григорий Чабан, Дмитрий Чеботарёв, Серафима Красникова и Игорь Черневич.
А вот первые кадры из сериала:

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

