«Веном 3» и новые «Охотники за привидениями»: анонсы Sony с CinemaCon

На фестивале CinemaCon в Лас-Вегасе компания Sony провела панель, где для посетителей поделилась ближайшими планами и даже показала первые несколько минут продолжения мультфильма «Человек-Паук: Сквозь вселенные». Собрали основные анонсы в одном месте:

Компания анонсировала «Веном 3» . Пока без подробностей, про режиссёра ничего неизвестно. Том Харди вернётся к роли Эдди Брока.

. Пока без подробностей, про режиссёра ничего неизвестно. Том Харди вернётся к роли Эдди Брока. У «Охотников за привидениями: Наследники» ожидаемо готовится сиквел — тоже пока без подробностей.

ожидаемо готовится сиквел — тоже пока без подробностей. Sony анонсировала «Эль Муэрто» — очередной спин-офф «Человека-Паука» про одного из злодеев. Главного героя — рэстлера, получившего свехъестественные силы благодаря маске, — сыграет пуэрториканский рэпер Bad Bunny. Дата выхода — 12 января 2024-го.

— очередной спин-офф «Человека-Паука» про одного из злодеев. Главного героя — рэстлера, получившего свехъестественные силы благодаря маске, — сыграет пуэрториканский рэпер Bad Bunny. Дата выхода — 12 января 2024-го. Фильм про Мадам Паутину ждём 7 июля 2023-го.

А ещё компания определилась с мультфильмами про Человека-Паука и его друзей из разных вселенных.

Вторая часть называется Spider-Man: Across the Spider-Verse (что ставит наших локализаторов в неудобное положение, ведь они назвали Into the Spider-Verse «Сквозь вселенные»). Она выходит 2 июня 2023-го. Первоначально ждали 7 октября 2022-го.

(что ставит наших локализаторов в неудобное положение, ведь они назвали Into the Spider-Verse «Сквозь вселенные»). Она выходит 2 июня 2023-го. Первоначально ждали 7 октября 2022-го. Третья часть называется Spider-Man: Beyond the Spider-Verse («За пределами вселенных»). Она выходит 29 марта 2024-го. Первоначально ждали в конце 2023-го.

Создатели пообещали, что сиквел покажет аж 240 (!) персонажей и 6 вселенных. В начальной сцене, которую демонстрировали посетителям фестиваля, появились Гвен-паук, беременная Женщина-паук и Человек-паук 2099, которые втроём сражались со Стервятником.