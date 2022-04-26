«Веном 3» и новые «Охотники за привидениями»: анонсы Sony с CinemaCon

На фестивале CinemaCon в Лас-Вегасе компания Sony провела панель, где для посетителей поделилась ближайшими планами и даже показала первые несколько минут продолжения мультфильма «Человек-Паук: Сквозь вселенные». Собрали основные анонсы в одном месте:
- Компания анонсировала «Веном 3». Пока без подробностей, про режиссёра ничего неизвестно. Том Харди вернётся к роли Эдди Брока.
- У «Охотников за привидениями: Наследники» ожидаемо готовится сиквел — тоже пока без подробностей.
- Sony анонсировала «Эль Муэрто» — очередной спин-офф «Человека-Паука» про одного из злодеев. Главного героя — рэстлера, получившего свехъестественные силы благодаря маске, — сыграет пуэрториканский рэпер Bad Bunny. Дата выхода — 12 января 2024-го.
- Фильм про Мадам Паутину ждём 7 июля 2023-го.
А ещё компания определилась с мультфильмами про Человека-Паука и его друзей из разных вселенных.
- Вторая часть называется Spider-Man: Across the Spider-Verse (что ставит наших локализаторов в неудобное положение, ведь они назвали Into the Spider-Verse «Сквозь вселенные»). Она выходит 2 июня 2023-го. Первоначально ждали 7 октября 2022-го.
- Третья часть называется Spider-Man: Beyond the Spider-Verse («За пределами вселенных»). Она выходит 29 марта 2024-го. Первоначально ждали в конце 2023-го.
Создатели пообещали, что сиквел покажет аж 240 (!) персонажей и 6 вселенных. В начальной сцене, которую демонстрировали посетителям фестиваля, появились Гвен-паук, беременная Женщина-паук и Человек-паук 2099, которые втроём сражались со Стервятником.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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