Видео дня: Марк Хэмилл на съёмочной площадке «Мандалорца»

Disney опубликовал тизер передачи Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian, посвящённый финалу второго сезона «Мандалорца». В небольшом отрывке можно увидеть, как съёмочную площадку посетил Марк Хэмилл, исполнивший роль Люка Скайуокера.

Эпизод документалки расскажет о сложностях съёмки, о создании визуальных эффектов и о том, как было непросто устроить такое тайное камео.

Финал поставил режиссёр «Человека-муравья» Пейтон Рид, написал шоураннер Джон Фавро.

Говоря о визуальных эффектах, стоит вспомнить, как пользователь ютуба под ником Shamook вскоре после выхода эпизода опубликовал ролик с технологией «дипфейк», благодаря которой омоложенное лицо Хэмилла выглядело более естественным.

Оказалось, что несколько месяцев назад Lucasfilm его наняла на должность старшего художника по захвату лица.

Следующий сезон «Мандалорца» выйдет только в 2022-м, а в декабре ждём «Книгу Бобы Фетта», которая расскажет о приключениях знаменитого охотника за головами.

Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian – Making of the Season 2 Finale выйдет 25 августа.