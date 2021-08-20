Видео дня: Марк Хэмилл на съёмочной площадке «Мандалорца»

Disney опубликовал тизер передачи Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian, посвящённый финалу второго сезона «Мандалорца». В небольшом отрывке можно увидеть, как съёмочную площадку посетил Марк Хэмилл, исполнивший роль Люка Скайуокера.
Эпизод документалки расскажет о сложностях съёмки, о создании визуальных эффектов и о том, как было непросто устроить такое тайное камео.
Финал поставил режиссёр «Человека-муравья» Пейтон Рид, написал шоураннер Джон Фавро.
Говоря о визуальных эффектах, стоит вспомнить, как пользователь ютуба под ником Shamook вскоре после выхода эпизода опубликовал ролик с технологией «дипфейк», благодаря которой омоложенное лицо Хэмилла выглядело более естественным.
Оказалось, что несколько месяцев назад Lucasfilm его наняла на должность старшего художника по захвату лица.
Следующий сезон «Мандалорца» выйдет только в 2022-м, а в декабре ждём «Книгу Бобы Фетта», которая расскажет о приключениях знаменитого охотника за головами.
Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian – Making of the Season 2 Finale выйдет 25 августа.
Читайте также
«Мандалорец», 2 сезон, 8 серия: по стопам Marvel
Второй сезон «Мандалорца» завершён! Разбираем, что случилось с Малышом Йодой, кто из героев вернулся на этот раз и чего стоит ждать в следующем сезоне. Внимание: спойлеры!
-
Рекомендуем
Подкаст
Наши комиксы
Комикс: Забыть всё«Вспомнить всё» по-нашему.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.